Island: 700 Jahre alter Gletscher geschmolzen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein Gletscher in Island ist durch

die Erd-Erwärmung geschmolzen.

Island ist ein Inselstaat

ganz im Norden von Europa.

Als Gletscher werden große Massen

von Schnee bezeichnet,

die zu Eis geworden sind.

Gletscher befinden sich meistens

auf hohen Gebirgen.

An Orten, die kalt sein sollen,

wird es durch die Erd-Erwärmung heiß.

Das hat dazu geführt, dass der

Gletscher in Island geschmolzen ist.

Der Gletscher in Island war 700 Jahre alt.

Er hatte auch einen Namen und hieß „Okjokull“.

Für den Gletscher gab es eine Abschieds-Feier,

bei der auch die Regierungs-Chefin von

Island teilgenommen hat.

Beim Gletscher wurde eine Tafel aufgestellt,

die darauf hinweisen soll, dass die Erd-Erwärmung

gefährlich für die Zukunft ist.