Informationen über das Corona-Virus

Im Dezember 2019 erkrankten in Wuhan

viele Menschen an einer Lungen-Krankheit.

Wuhan ist eine Stadt in China.

Am 7. Jänner 2020 stellte sich heraus,

dass es sich bei der Lungen-Krankheit

um ein neues Virus handelt.

Viren ist die Mehrzahl von Virus.

Viren können uns Menschen krank machen.

Viren vermehren sich im menschlichen Körper

und können beim Sprechen, Husten oder Niesen

auf andere Menschen übertragen werden.

Das neue Virus wurde

„2019 neuartiges Corona-Virus“ genannt.

Die Kurzform ist Corona-Virus.

Wissenschaftler vermuten, dass das Corona-Virus

auf einem Fisch- und Fleischmarkt in Wuhan,

von einem Wildtier auf den Menschen übertragen wurde.



Bisher haben sich in China über 17 000 Menschen

mit dem Corona-Virus angesteckt.

Ungefähr 360 Menschen sind an den Folgen

vom Corona-Virus gestorben.

Die Krankheit verläuft nur in wenigen Fällen tödlich.

Besonders gefährlich ist das Corona-Virus für Menschen

mit einem schwachen Abwehrsystem.

Das Abwehrsystem schützt den Menschen vor Krankheiten.

Das Corona-Virus kann hohes Fieber, starken Husten

und sogar eine Lungen-Entzündung auslösen.

In Österreich gab es bisher noch keinen

Fall von einer Ansteckung mit dem Corona-Virus.



Am 30. Jänner 2020 rief die Weltgesundheits-Organisation

wegen dem Corona-Virus die

weltweite Gesundheits-Notlage aus.

Die weltweite Gesundheits-Notlage

wird nur in besonderen Fällen ausgerufen.

Dabei versucht man,

die Ausbreitung vom Corona-Virus zu verhindern.

Forscher arbeiten gerade an einem Medikament

gegen die Krankheit.

Dabei gibt es täglich neue Fortschritte.