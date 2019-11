Indien: Fahrverbote wegen starker Luftverschmutzung

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ist seit

Anfang November die Luft sehr stark verschmutzt.

Deshalb gibt es Fahrverbote für Autos.

Die Luftverschmutzung entsteht durch Autoabgase,

Rauch von Fabriken und Bauern.

Die Bauern zünden nämlich nach der Ernte

ihre Felder an.

Die starke Luftverschmutzung ist sehr schädlich

für die Gesundheit der Menschen.

Wegen der starken Luftverschmutzung

wurden Schulen und Baustellen geschlossen.

Bis 15. November dürfen in Neu-Delhi

nicht so viele Menschen mit dem Auto fahren.

Laut Experten sterben in Indien pro Jahr mehr

als eine Million Menschen frühzeitig

durch verschmutzte Luft.