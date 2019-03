In Wien findet die erste „Sterbemesse“ statt

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wien findet erstmals eine Messe statt,

die sich mit dem Thema Sterben befasst.

Die Messe findet am 15. März und am

16. März 2019, in der „MGC-Messe“, im 3. Bezirk, statt.

Die Messe hat den Namen „ Seelenfrieden“.

Die Gründerin von der Messe findet es

wichtig, dass man sich schon früh mit

dem Thema Tod auseinander setzt.

Über den Tod wird nämlich nur

ungern gesprochen.

Bei der Messe können sich Besucher

über unterschiedliche Möglichkeiten

für Begräbnisse informieren.

Außerdem findet man dort auch

Infos zum Thema Vorsorge,

Abschied und Trauer.

Bei der Messe gibt es Vorträge

und auch Workshops.

Ein Workshop ist ein Kurs,

bei dem man etwas über ein

bestimmtes Thema lernen kann.

Eine Expertin zeigt zum Beispiel,

wie eine Mal-Therapie

gegen die Trauer helfen kann.

Sie ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die MGC-Messe befindet sich in der

Leopold-Böhm-Straße 8, 1030 Wien.

Weitere Infos findet man unter dieser

Internet-Seite: http://seelenfrieden.at/