In Schweden soll der „Löffel-Trick“ Mädchen vor einer Genital-Verstümmelung schützen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am Flughafen in Göteborg können Mädchen,

mit einem Löffel in der Unterwäsche auf sich

aufmerksam machen.

Die Mädchen, die befürchten wegen einer

Genital-Verstümmelung oder wegen einer Zwangs-Heirat

ins Ausland gebracht zu werden,

können sich mit dem „Löffel-Trick“ schützen.

Göteborg ist die zweitgrößte Stadt in Schweden.



Weibliche Genital-Verstümmelung ist ein

brutaler Eingriff an den Geschlechtsteilen

von Mädchen oder Frauen.

Dabei werden Teile von den

Geschlechtsteilen entfernt.

Meistens unter unhygienischen Umständen mit

Rasierklingen, Scheren

oder sogar mit Glasscherben.

Meistens findet die Verstümmelung bei Mädchen

zwischen 4 und 8 Jahren statt.

Betäubt werden die Mädchen dabei nicht.

Mädchen und Frauen leiden oft ihr

ganzes Leben an körperlichen und

seelischen Schmerzen durch den Eingriff.

Durch die Genital-Verstümmelung soll

verhindert werden, dass die Frauen

beim Sex Lust verspüren.



Wenn ein betroffenes Mädchen

durch die Sicherheits-Kontrolle geht,

löst der Löffel den Metall-Detektor aus.

Ein Metall-Detektor kann

versteckte Metallteile aufspüren.

Durch ein hörbares Signal zeigt ein

Metall-Detektor an, wo sich Metall befindet.

Das Mädchen wird dann zur Seite genommen

und kann allein mit einem Mitarbeiter sprechen.

So können die Mädchen um

Hilfe und Schutz bitten.



Es leben sehr viele Frauen auf der Welt

mit verstümmelten Genitalien.

Seit dem Jahr 1997 ist das verstümmeln

von Genitalien in vielen Ländern gesetzlich verboten.

In afrikanischen Ländern wie Somalia,

Eritrea, Äthiopien Ägypten und Gambia

wird es aber noch immer viel gemacht.