In Portugal, gibt es einen gefährlichen Wald-Brand.

Betroffen ist die Kleinstadt „ Vila de Rei“,

im Zentrum von Portugal.

Der Brand geht über 25 Kilometer Wald-Gebiet.

Viele Feuerwehrleute, Fahrzeuge

und Hubschrauber waren im Einsatz.

7 Feuerwehrleute wurden

bei den Lösch-Arbeiten verletzt.

Auch ein Einwohner aus Portugal

wurde durch den Brand schwer verletzt.

Er wurde mit einem Hubschrauber

ins Krankenhaus nach Lissabon gebracht.

Lissabon ist die Hauptstadt von Portugal.

In Vila de Rei wurde eine Feld-Küche eingerichtet.

Eine Feldküche ist oft im Freien.

Sie wird vorübergehend eingerichtet,

um Menschen in Not-Situationen mit Essen zu versorgen.

Bewohner, die wegen dem Waldbrand ihre Häuser

verlassen mussten, bekommen dort etwas zu Essen.



In mehreren Teilen von Portugal

gilt die höchste Wald-Brand-Warnstufe.

Bisher konnten 2 Wald-Brände unter Kontrolle gebracht werden.

Ein Grund für das Risiko von Wald-Bränden in

diesen Regionen sind Änderungen in der Landwirtschaft.

Viele Wiesen und Felder werden

nicht mehr von Bauern bearbeitet.

Stattdessen wird Eukalyptus angebaut.

Eukalyptus ist ein schnell wachsender Baum.

Er wird für die Herstellung von Papier verwendet.

Der Baum fängt sehr leicht an zu brennen.