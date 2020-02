In Österreich wünschen sich viele Menschen eine Beziehung

Jeder dritte Österreicher hat keine Beziehung.

Viele Menschen in Österreich wünschen sich

aber eine Beziehung.

Das hat eine Umfrage ergeben.

Vor allem Menschen zwischen 18 und 29 Jahren

haben oft keine Beziehung.

Besonders in Wien leben viele Menschen,

die keine Beziehung haben.



Viele Menschen finden, dass ein Leben

zu zweit einfacher ist.

Am meisten wünschen sich Menschen

eine Beziehung, wenn es ihnen nicht gut geht.

Viele wollen aber auch nur mit jemandem

über den Beruf oder über die Familie sprechen.

Es gibt aber auch einige, die es genießen,

alleine zu leben.