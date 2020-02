In Österreich leben immer mehr Menschen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich leben sehr viele Menschen.

Die Anzahl von Einwohnern in Österreich ist

auf 8,9 Millionen Menschen gestiegen.

Es kommen sehr viele Menschen

aus dem Ausland nach Österreich,

um hier zu leben.

Deswegen ist die Einwohnerzahl

in Österreich stark gestiegen.

Die meisten Menschen kommen

aus Deutschland nach Österreich.

Am 2. Platz sind Menschen, die aus Rumänien kommen,

gefolgt von Menschen aus Serbien und aus der Türkei.

Die Anzahl von Einwohnern ist besonders

in Wien und Vorarlberg gestiegen.

Im Bundesland Kärnten ist die Anzahl

der Einwohner gleich geblieben.