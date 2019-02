In Österreich gibt es weniger Arbeitslose als im vorigen Jahr

Im Jänner 2019 gab es in Österreich

weniger Arbeitslose, als im vorigen Jänner.

Die Arbeitslosigkeit ist in

allen Bundesländern in Österreich gesunken.

Vor allem im Bereich Tourismus

fanden viele Menschen eine Arbeit.

Tourismus ist, wenn Menschen

in ein anders Land auf Urlaub fahren.

Im Bereich Tourismus gibt es viele Jobs,

zum Beispiel in Hotels oder in Gastwirtschaften.

Insgesamt gibt es zwar weniger Arbeitslose

aber für einige Menschen wird es trotzdem

schwieriger, einen Job zu bekommen.

Bei Menschen über 50 Jahren

gab es mehr Arbeitslose.

Auch bei Ausländern

gab es mehr Arbeitslose.

Bei Menschen mit Universitäts-Abschluss

und Menschen mit Behinderung

ist die Arbeitslosigkeit auch gestiegen.