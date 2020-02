In Österreich gibt es immer weniger Studenten an den öffentlichen Universitäten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Immer weniger Menschen studieren an den

öffentlichen Universitäten in Österreich.

Seit 3 Jahren sinkt die Zahl der Studenten.

Es gibt verschiedene Gründe,

wieso es weniger Studenten gibt:

Seit dem Jahr 2014 machen

immer weniger Menschen die Matura.

Die Matura ist die Abschluss-Prüfung von

einer höheren Schule.

Die Matura braucht man zum Beispiel,

um an einer Universität studieren zu können.

Seit dem Studienjahr 2019/2020 gibt es an manchen

Universitäten neue Zugangs-Beschränkungen.

Menschen, die studieren wollen,

müssen in bestimmten Bereichen vorher Tests machen.

Nur, wenn man den Test schafft,

darf man in diesem Bereich studieren.

Ein weiterer Grund ist, dass immer mehr Menschen an

Fach-Hochschulen und an Privat-Universitäten studieren.

Die Fach-Hochschule ist eine Hochschule,

wo man studieren kann.