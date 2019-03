In Nordkorea gibt es derzeit zu wenig Lebensmittel.

Der Grund dafür ist die schlechteste Ernte seit

mehr als 10 Jahren.

Fast 11 Millionen Nordkoreaner benötigen

die Hilfe der UNO.

Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung von Nordkorea.

Bei der UNO sind fast alle Länder der Welt.

Die wichtigsten Aufgaben der UNO sind die Sicherung

vom Weltfrieden, der Schutz der Menschenrechte und

weltweite Zusammenarbeit.

Ein Grund für die schlechte Ernte in Nordkorea

war schlechtes Wetter.

Die Landwirtschaft in Nordkorea funktioniert

außerdem schlecht.

Zur Landwirtschaft gehören zum Beispiel Feldarbeit,

Tierzucht, Pflanzenzucht.

Wegen der schlechten Landwirtschaft

gibt es in Nordkorea öfter zu wenig Lebensmittel.

Obwohl die Menschen zu wenig zu essen haben,

baut Nordkorea weiterhin teure Waffen und Raketen.