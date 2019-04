In New York gilt eine Impf-Pflicht gegen Masern

Link zum Original-KURIER-Artikel

In New York sind seit Oktober 2018

285 Menschen an Masern erkrankt.

Die Masern sind eine sehr ansteckende

Infektions-Krankheit.

New York ist eine sehr große Stadt in Nordamerika.

Die Krankheit kann durch Tröpfchen, die beim

Husten, Niesen und Sprechen entstehen,

übertragen werden.

Masern können schweren Durchfall,

Lungenentzündung und Sehschäden auslösen.

Masern können sogar zum Tod führen.



Der Bürgermeister von New York hat deshalb

in New York die Impf-Pflicht gegen Masern eingeführt.

Wer sich nicht gegen Masern impfen lässt,

muss eine Strafe von 1 000 Dollar zahlen.

Auch Schulen und Kindergärten,

die weiterhin ungeimpfte Kinder aufnehmen,

können Geldstrafen bekommen.

Außerdem können diese Schulen und

Kindergärten geschlossen werden.

Dass die Masern sich so stark ausbreiten,

liegt an einer Gruppe von Impf-Feinden.

Sie nennen sich Anti-Vaxxer.

Diese Gruppe ist in den USA stark verbreitet.

Sie lehnen Impfungen ab, weil sie behaupten,

dass Impfungen der Gesundheit schaden.

Die Weltgesundheits-Organisation wird mit WHO abgekürzt.

Die WHO kümmert sich darum, dass es

weltweit weniger Krankheiten gibt

und die Menschen länger gesund leben können.

Die WHO stuft die Anti-Vaxxer

als eine der größten Bedrohungen

für die weltweite Gesundheit ein.