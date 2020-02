In Lippenstiften können schädliche Stoffe enthalten sein

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Zeitschrift Konsument hat 13 rote Lippenstifte getestet.

Bei dem Test fand man heraus, dass 7 von 13

Lippenstiften Schadstoffe enthalten.

Diese 7 Lippenstifte erhielten die Note

„wenig zufriedenstellend.“

Die Testpersonen fanden, dass sich

einige Lippenstifte auf den Lippen

nicht gut anfühlen.

Und fast alle Lippenstifte haben nicht

genug vor Austrocknung geschützt.

Manche haben auch nicht so gut

auf den Lippen gehalten.



In 10 Lippenstiften waren sogar Stoffe enthalten,

die krebserregend sein können.

In den Lippenstiften sind auch

andere gefährliche Stoffe gefunden worden.

Bei Verwendung von Lippenstiften kann man

diese schädlichen Stoffe schlucken,

und diese landen dann im Magen.

Am besten bewertet wurde der Lippenstift

von PuroBio.