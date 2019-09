In Japan wurde ein fast vollständiges Dinosaurier-Skelett ausgegraben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Japanische Forscher haben ein fast

vollständiges Dinosaurier-Skelett ausgegraben.

Sie fanden das Skelett in Japan.

Laut Untersuchungen stammt das Skelett

von einer neuen Art vom Entenschnabel-Saurier.

Die Forscher vermuten, dass das Skelett

72 Millionen Jahre alt ist.

Der Dinosaurier-Art wurde der Name

„Kamuysaurus japonicus“ gegeben.

Schon im Jahr 2013 fanden die Forscher

ein paar Überreste von dem Dinosaurier.

Später wurden noch weitere Knochen

vom Skelett gefunden und ausgegraben.

Dieses Dinosaurier-Skelett ist das größte,

dass jemals in Japan gefunden wurde.