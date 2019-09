In Japan gibt es mehr als 70 000 Hundertjährige

Link zum Original-KURIER-Artikel



In Japan leben ungefähr 71 000 Menschen,

die 100 Jahre oder älter sind.

Der Großteil der über 100-Jährigen

sind Frauen.

Die japanische Küche, der Fortschritt der Medizin

und das erhöhte Gesundheits-Bewusstsein tragen

dazu bei, dass die Japaner so lange leben.

Obwohl die Menschen in Japan so eine

hohe Lebenserwartung haben,

geht die Bevölkerungs-Anzahl in Japan zurück.

Das liegt daran, dass es immer weniger

Geburten in Japan gibt.

Experten sagen, dass es in wenigen Jahren

noch viel mehr über 100-Jährige geben wird.