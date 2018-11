In Georgien wurde zum 1. Mal eine Frau zur Präsidentin gewählt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 28. Oktober fanden in Georgien Präsidenten-Wahlen statt.

Salome Surabischwili trat gegen Grigol Waschadse an.

Sie trat nicht für eine Partei an, sondern unabhängig.

Sie wurde aber von der Partei „Georgischer Traum“, unterstützt.

Bei der Wahl im Oktober hat keiner

der beiden Kandidaten genug Stimmen bekommen.

Deswegen fand am 28. November eine Stichwahl statt.

Eine Stichwahl führt zu einer Entscheidung zwischen zwei Kandidaten,

die bei einer vorherigen Wahl die meisten Stimmen,

aber keine absolute Mehrheit erreicht haben.

Die Stichwahl gewann Salome Surabischwili

mit 59,52 Prozent der Stimmen.

Surabischwili wird am 16. Dezember

offiziell ihr Amt als Präsidentin übernehmen.

Sie ist die 1. Präsidentin von Georgien.

Surabischwili meinte, dass sie mit all den Menschen

in Georgien reden möchte, die sie nicht gewählt haben.