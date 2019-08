In Deutschland hat es einen Hitze-Rekord gegeben

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Deutschland in der Stadt Geilenkirchen

wurden vor kurzem 40,5 Grad gemessen.

So eine Temperatur wurde seit dem Beginn

der Wetter-Aufzeichnungen in Deutschland

noch nie gemessen.

Deutschland hat damit den

eigenen Hitze-Rekord gebrochen.

Die Länder Belgien und die Niederlanden

waren ebenfalls von der extremen Hitze betroffen.

In Deutschland und Frankreich gab es

bereits Hitze-Warnungen.

In Österreich wurde der Hitze-Rekord

am 8. August 2013 gebrochen.

Dort wurden in Bad Deutsch-Altenburg

40,5 Grad gemessen.

Die höchste Temperatur weltweit war

in den USA im Death Valley.

Death Valley ist eine Wüste und heißt

auf Deutsch „Tal des Todes“.

Dort war es im Jahr 1913

56,7 Grad heiß.