In der Schweizer Stadt Genf gibt es besondere Verkehrs-Schilder

Die Stadt Genf in der Schweiz

stellt besondere Verkehrs-Schilder auf.

Auf den neuen Verkehrs-Schildern sind ältere Menschen,

Paare, Frauen und schwangere Frauen zu sehen.

Bisher waren auf Verkehrs-Schildern in Genf

immer nur Männer abgebildet.

Durch die neuen Schilder

sollen sich alle Menschen

in der Öffentlichkeit gleichberechtigt fühlen.

Es sollen insgesamt 250 Stück von den

neuen Verkehrs-Schildern aufgestellt werden.