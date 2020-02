In der EU bekommen Frauen weniger Pension als Männer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Frauen und Männer bekommen

in den verschiedenen EU-Ländern

unterschiedlich hohe Pensionen.

Pension bedeutet, dass man im Alter Geld bekommt,

aber nicht mehr dafür arbeiten muss.

Frauen in der ganzen EU haben im Jahr 2018

weniger Pension bekommen als Männer.

Der Grund dafür ist, dass sehr viele Frauen

nur in Teilzeit gearbeitet haben.

Teilzeit bedeutet, dass man

weniger als 40 Stunden in der Woche arbeitet.

Außerdem arbeiten Frauen meist

nicht so viele Jahre wie Männer.

Die meisten Frauen verlieren Arbeitsjahre,

weil sie sich um ihre Kinder kümmern.

Viele Frauen pflegen alte oder kranke Verwandte

und können deshalb nicht arbeiten gehen.



In manchen Ländern von der EU ist der

Pensions-Unterschied größer

als in anderen Ländern.

In dem Land Luxemburg war der Unterschied

zwischen den Pensionen von Frauen

und Männern am größten.

In dem Land Estland sind die Pensionen

von Frauen und Männern fast gleich hoch.