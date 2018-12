In der Arktis wird es immer wärmer

Durch das immer wärmere Wetter

schmilzt das Eis in der Arktis.

Die Arktis nennt man das Gebiet um den Nordpol.

In den letzten 5 Jahren hat die Luft-Temperatur

in der Arktis alle Wärme-Rekorde

seit dem Jahr 1900 gebrochen.

In Grönland schmelzen Eis und Schnee.

Grönland ist eine sehr große Insel

zwischen dem Nordatlantik und dem Nordpolarmeer.

Es sind auch die Tiere im Meer bedroht.

Es wachsen immer mehr giftige Pflanzen,

weil das Wasser immer wärmer wird.

Zusätzlich treibt immer

mehr Plastik-Müll in die Arktis.

Durch das wärmere Wetter

wachsen dort mehr Pflanzen.

Trotzdem wird die Zahl

der dort lebenden Rentiere immer weniger.