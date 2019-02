In den USA ist es extrem kalt

Link zum Original-KURIER-Artikel

In den USA wurden in der Nacht auf 31. Jänner

Temperaturen von fast minus 40 Grad Celsius

gemessen.

Die Temperaturen sollen bis 3. Februar anhalten.

Danach soll es um 30 Grad Celsius wärmer werden.

Der Wetterdienst und Ärzte warnten vor lebensbedrohlichen

Bedingungen.

Es starben bereits 8 Menschen wegen der Kälte.

Chicago war im Zentrum der Kälte.

Chicago ist eine Stadt in den USA.

Die Behörden haben für Obdachlose warme Unterkünfte

bereitgestellt.

Die Polizei nahm auch Menschen auf, die sich vor der

Kälte schützen wollten.

In Illinois wurden am 31. Jänner Temperaturen von

minus 33 Grad Celsius erwartet.

Illinois ist ein Bundestaat in den USA.

Diese Temperaturen sind kälter als in Teilen der

Antarktis.

Bis 30. Jänner sind mehr als 3 000 Flüge wegen

der Temperaturen gestrichen worden.

Das Bahnunternehmen Amtrak hat alle Zugverbindungen

von und nach Chicago gestrichen.

Der Wetterdienst hat vor Erfrierungen auf

ungeschützter Haut gewarnt.

Selbst die Post konnte in manchen amerikanischen

Bundesstaaten nicht zugestellt werden.

In vielen Bundesstaaten sind Schulen und manche

Universitäten geschlossen geblieben.