In Australien gab es ein starkes Gewitter

Seit längerer Zeit gibt es in Australien Waldbrände.

Jetzt hat es ein starkes Gewitter gegeben.

Durch das Gewitter gab es auch starken Regen.

Der starke Regen hat beim Löschen von

den Waldbränden geholfen.

Der Regen machte aber auch Probleme.

Viele Autos und Straßen wurden überflutet.



In Australien hat es auch gehagelt.

Die Hagelkörner waren so groß wie Golfbälle.

Durch die Hagelkörner wurden Autos

und Häuser beschädigt.