Immer mehr übergewichtige Patienten in Wien

In den vergangenen Jahren sind Rettungseinsätze

mit übergewichtigen Patienten in Wien mehr geworden.

Fettleibigkeit hat oft einen medizinischen Grund, sagt die Rettung.

2018 gab es schon 52 Einsätze mit Übergewichtigen,

die abgeholt werden mussten.

Der schwerste Patient der bis jetzt

von der Wiener Rettung transportiert wurde,

wog 486 Kilogramm.

Für diese Fälle hat die Wiener Rettung

ein eigenes Spezialfahrzeug.

Das Spezialfahrzeug ist einzigartig in Österreich.

Es wird „BIT“ genannt.

Das bedeutet: Betten-Intensiv-Transporter.



Übergewichtige Patienten können im BIT

schonend transportiert werden.

Die Trage für den Transport von Patienten

kann bis zu 450 Kilo tragen.

Bei Patienten mit einem Gewicht ab 160 Kilo,

kommt der BIT zum Einsatz.

Im BIT gibt es wichtige medizinische Geräte,

wie zum Beispiel eine spezielle Matratze

und einen breiten Sessel.

Der weiteste Transport

von einem Menschen im BIT war von Wien nach Zwettl.

Zwettl ist eine Stadt in Niederösterreich.

Die Fahrt dauerte ungefähr 2 Stunden.