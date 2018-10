Immer mehr Todesfälle beim Selfie machen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen haben eigene Profile,

zum Beispiel auf den Internetseiten Facebook und Twitter.

Einigen ist es besonders wichtig,

dass ihr Profil aktuell und interessant ist.

Viele Menschen wollen perfekte Selfies machen und begeben

sich dabei immer öfter in ernste Gefahr.

Forscher aus Indien haben nun herausgefunden,

dass es auf der ganzen Welt immer mehr Todesfälle

durchs machen von riskanten Selfies gibt.

Die Forscher fanden heraus, dass bereits 259 Menschen

gestorben sind, während sie Selfies gemacht haben.

Untersucht wurde der Zeitraum von

Oktober 2011 bis November 2017.

2011 sind 2 Menschen beim Selfie machen gestorben.

Im Jahr 2017 waren es schon 93.

Die Opfer waren alle etwa 23 Jahre alt.

Betroffen waren deutlich mehr Männer als Frauen.

Die meisten Tode gab es in Indien,

gefolgt von Russland, den USA und Pakistan.

Die Untersuchungen ergaben, dass die meisten Betroffenen

an Ertrinken oder beim Sturz aus großer Höhe gestorben sind.

Andere Ursachen waren Kontakt mit Tieren,

Schusswaffen und Stromschläge.

Die Todesfälle werden nun auch in 2 Ursachen unterteilt.

Es wird zwischen „riskantem Verhalten“ und

„nicht-riskantem Verhalten“ unterschieden.

Etwas Riskantes zu tun bedeutet, etwas Gefährliches zu tun,

was zu Verletzungen führen kann, oder auch den Tod.

Durch riskantes Verhalten sind mehr Leute gestorben.

Frauen begaben sich beim Selfie machen

weniger oft in Gefahr als Männer.

Damit sowas nicht mehr so oft passiert, wollen Forscher nun auf

der ganzen Welt sogenannte „No Selfie Zones“ errichten.

„No Selfie Zone“ bedeutet, Selfie-freie Zone.

Diese Zonen sollen andere daran hindern, sich in Gefahr zu

bringen nur um ein gutes Selfie zu bekommen.