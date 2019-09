Im September verzichten viele Menschen auf Alkohol

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die Aktion „Dry January“ ist schon seit Jahren bekannt

und wird immer beliebter.

Bei der Aktion Dry January geht es darum,

im Jänner komplett auf Alkohol zu verzichten.

Jetzt gibt es eine neue Aktion, die so ähnlich ist.

Sie nennt sich „Sober September“.

Unter dem Begriff Sober September findet man Bilder im Internet,

die zeigen, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben kann.

Durch die neue Aktion Sober September verzichten auch

viele Jugendliche auf Alkohol.



Immer mehr junge Leute in den USA

verzichten komplett auf Alkohol.

Die Leute merken, dass es gut für die Gesundheit ist,

wenn man länger auf Alkohol verzichtet.

In der Stadt New York hat ein Club eröffnet,

wo nur alkoholfreie Getränke angeboten werden.

Auch in Deutschland und England trinken

immer weniger Jugendliche regelmäßig Alkohol.