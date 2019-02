Im Jahr 2019 sollen einige Geschäfte schließen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Geschäfte in Österreich werden im

Jahr 2019 schließen.

Grund dafür ist, dass der Online-Verkauf

immer beliebter wird.

Durch den Online-Verkauf verzichten

viele Menschen darauf, in Geschäfte

zu gehen.

Internet-Seiten wie zum Beispiel

„ Amazon“ sind in Österreich sehr beliebt.

Lebensmittel-Geschäfte sind von den

Schließungen aber nicht betroffen.

Lokale, in denen man Essen gehen kann,

sind davon ebenfalls nicht betroffen.

Es sollen in Zukunft noch mehr Lokale eröffnen.

Noch im Jahr 2019 sind außerdem 46 neue

Standorte für Lebensmittel-Geschäfte geplant.