Hummus-Aufstrich aus dem Supermarkt: Was ist alles drin?

Hummus ist ein Aufstrich aus Kichererbsen, Olivenöl,

Sesam-Paste, Zitronensaft, Salz und Knoblauch.

Hummus ist sehr beliebt und wird

von vielen Firmen hergestellt.

Bei einem Test, wurde untersucht, was genau im

Hummus aus den Supermärkten drinnen ist.

Es wurden 19 verschiedene

Hummus-Aufstriche getestet.

In 5 von 19 Hummus-Aufstrichen

waren keine Zusatzstoffe.

In allen anderen Hummus-Aufstrichen

waren Zusatzstoffe, wie zum Beispiel Zucker,

Essig und Aroma.



Die Tester kauften den gewöhnlichen Hummus,

ohne extra Geschmacks-Richtung.

Die Aufstriche kosteten zwischen

70 Cent und 2 Euro.



Diese 3 Produkte wurden am besten bewertet



Der Hummus von „ ja natürlich“:

Darin sind keine Zusatzstoffe.



Der „Yummie Dip“ Hummus von Hofer:

Darin waren am meisten Kichererbsen enthalten.



Der Hummus von Spar „Veggie by Neni“:

In diesen Hummus ist

am wenigsten Fett enthalten.



Am besten ist es, wenn man sich den

Hummus-Aufstrich selbst macht.

Hier ist das Rezept:

Gekochte Kichererbsen mit Knoblauch

und Zitronensaft zu einem Mus pürieren.

Dann Sesampaste dazu mischen.

Mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel würzen

und Olivenöl dazugeben.

Wenn man möchte, kann man gezupfte Petersilie,

Paprikapulver und Chiliflocken dazu geben.