Hollywood wird zu Hollyweed

Am 1. Jänner 2017 erlaubte sich jemand,

in Los Angeles einen Scherz.

Er machte aus Hollywood „Hollyweed“.

Dazu hat die Person 2 Buchstaben

am Hollywood-Zeichen verändert.

„Hollyweed“ heißt auf Deutsch

“Stechpalmen-Unkraut“.

Es wurde die Polizei gerufen.

Hollywood ist ein Stadtteil von Los Angeles.

Dort werden viele Filme gemacht.

Hollywood heißt auf Deutsch „Stechpalmen-Wald“.

Christopher Garcia ist Sprecher von der Polizei

von Los Angeles.

Er vermutet, dass es sich um einen Mann handelt.

Um das zu beweisen, sollen Video-Kameras helfen.

Die Video-Kameras wurden vor langer Zeit aufgebaut,

um Streiche zu verhindern.

Die Tat wirkt wie ein Silvester-Streich.

Schon am 1. Januar 1076 machte ein Mann denselben Scherz.

Aber er ist im Jahr 2007 gestorben und kommt als Täter

nicht mehr in Frage.