Hockenheim: Formel-1 Rennwägen von Mercedes wurden weiß gefärbt

Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2019

findet von 17. März bis 1. Dezember statt.

Am 28. Juli findet das Formel-1-Rennen

in Hockenheim, in Deutschland, statt.

Die Formel-1 ist die höchste Motorsport-Rennklasse.

Das Team von Mercedes startet in Hockenheim

zum 200. Mal in der Formel-1.

Vor 125 Jahren fand zwischen Paris und Rouen

das erste Auto-Rennen statt.

Paris und Rouen sind Städte in Frankreich.

Zu diesem Anlass färbt das Mercedes-Team für das

Rennen in Hockenheim seine Formel-1-Wägen weiß.

Die Rennwägen sollen aussehen, wie vor ungefähr 85 Jahren.

Damals waren die Formel-1-Wägen von Mercedes

nämlich weiß gefärbt.

Die aktuellen Rennwagen von Mercedes

sind eigentlich silber.