Hersteller von Unkraut-Vernichtungsmittel muss viel Geld an krebskranken Mann bezahlen

Die Firma „ Monsanto“ stellt Unkrautvernichtungs-Mittel her.

Sie Firma muss jetzt an Edwin Hardeman 72 Millionen Euro bezahlen.

Hardeman ist ein 70-jähriger Pensionist.

Edwin Hardeman hat jahrelang das Unkrautvernichtungs-Mittel

„Roundup“ von der Firma Monsanto verwendet.

Jetzt ist er an Krebs erkrankt.

Dieses Unkraut-Vernichtungsmittel enthält den Wirkstoff Glyphosat.

Glyphosat ist ein Mittel, das Unkraut vernichtet.

Es könnte sein, dass Glyphosat die Krankheit Krebs verursacht.

Es sind weitere Klagen von Menschen geplant,

die Produkte von Monsanto verwendet haben und

Krebs bekommen haben.

Vince Chhabria ist ein Richter im amerikanischen

Bundesstaat Kalifornien.

Bei Chhabria sind mehrere Hundert Beschwerden

von Bauern, Gärtnern und Kunden eingelangt.

Diese haben Produkte von Monsanto jahrelang verwendet

und sind an Krebs erkrankt.