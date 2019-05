Herbst-Ferien in Österreich beschlossen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Nationalrat hat einheitliche

Herbst-Ferien für die Schulen

in Österreich beschlossen.

Einheitlich bedeutet,

dass diese Regelung für alle gilt.

Der Nationalrat beschließt

die Gesetze in Österreich.



Ab dem Jahr 2020 werden

die einheitlichen Herbst-Ferien

zwischen dem 27. Oktober und

31. Oktober stattfinden.

Dafür sind die Dienstage

nach Ostern und Pfingsten

dann nicht mehr schulfrei.



Außerdem wird es weniger

schul-autonome Tage geben.

Schul-autonome Tage

sind unterrichts-freie Tage.

Das heißt, dass an diesen Tagen

die Schüler frei haben.

Jede Schule darf selbst bestimmen,

an welchen Tagen die Schüler

und Lehrer frei haben.