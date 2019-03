Link zum Original-KURIER-Artikel



Haustiere sollten vor Schädlingen geschützt werden.

Das ist gut für das Tier und die Menschen.

So besteht keine Gefahr, dass die Tiere Menschen

anstecken können.



Hier sind Tipps dazu,

wie man Haustiere vor Schädlingen schützen kann.



Flöhe



Flöhe werden oft von Wildtieren

auf Haustiere übertragen.

In der Hundeschule oder in der Auslaufzone

können Flöhe zwischen Haustieren übertragen werden.

Das kann jedem Tier passieren, auch wenn es

sehr gepflegt ist.

Deshalb ist es wichtig,

immer wieder ein Mittel gegen Flöhe zu verwenden.



Zecken



Zecken können beim Streicheln

auf den Menschen krabbeln.

Hunde, die viel im Freien sind,

bekommen häufig Zecken.

Zecken können Hunde schwer krank machen.

Für Menschen sind sie auch gefährlich.



Würmer



Würmer können für Menschen und Tiere

gefährlich sein.

Der Wurm kann Krankheiten übertragen.

In Österreich können Menschen an Krankheiten

vom Wurm sterben.

Aber auch für Tiere können Würmer schlimm sein.

Winzige Eier können am Hintern und am Kot

des Tieres kleben.

Oft bemerkt man die Würmer jahrelang nicht,

dabei bilden sich Verwachsungen in der Leber

oder im Gehirn.

Haustiere, die draußen sind, sollten bis zu 4 Mal

im Jahr von Würmen befreit werden.

So ist die Gefahr, sich anzustecken, kleiner.



Schutz



Es gibt für alle Arten von Schädlingen Medikamente.

Das Haustier soll so viele Medikamente bekommen,

wie es braucht, aber nicht mehr.

Wenn das Tier gegen Schädlinge geschützt ist,

dann ist der Mensch auch geschützt.

Somit besteht keine Ansteckungsgefahr.