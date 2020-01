Handball: Österreich erreicht Platz 8 bei der Europa-Meisterschaft

Es findet gerade die Europa-

Meisterschaft im Handball statt.

Die Europa-Meisterschaft findet

gleichzeitig in Österreich, Norwegen

und Schweden statt.

Österreich hat dabei den 8. Platz erreicht.

Das ist das beste Ergebnis das Österreichs

Handball Mannschaft bei so einem

wichtigen Turnier bisher erreicht hat.



Im letzten Spiel gegen Weißrussland

gelang Österreich noch ein Unentschieden.

Weißrussland führte die meiste Zeit

vom Punktestand her in diesem Spiel.

3 Sekunden vor Schluss schaffte Österreich

aber ein Tor und erreichte das 36:36.

Durch das Unentschieden erreichte

Österreich insgesamt den 8. Platz.