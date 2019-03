Hallstatt: Beschränkungen für Reisebusse geplant

Link zum Original-KURIER-Artikel

Politiker in Hallstatt beschlossen,

dass es zukünftig eine Beschränkung für Reisebusse geben wird.

Hallstatt ist ein Ort in Oberösterreich.

Bürgermeister Alexander Scheutz hofft, dass diese

neue Regelung spätestens ab dem Frühling im Jahr 2020 starten wird.

Ein Bürgermeister ist der politische Chef von einem Ort.

Im Jahr kommen ungefähr 1 Millionen Besucher nach Hallstatt.

An manchen Tagen sind fast 10 000 Besucher in Hallstatt unterwegs.

2018 waren 19 344 Reisebusse in Hallstatt.

Diese Zahl soll durch eine neue Regelung deutlich gesenkt werden.

Bus-Unternehmen müssen in Zukunft eine Gebühr bezahlen.

Dann dürfen sie ihre Fahrgäste zu bestimmten Zeiten

nach Hallstatt bringen.

Bürgermeister Scheutz meint, dass Veranstalter von Bus-Reisen

bis zu 3 Monate im Vorhinein bezahlen können.

Reisebusse dürfen dann zwischen 8:00 Uhr und 17:00 Uhr

nach Hallstatt fahren.

Bürgermeister Alexander Scheutz sagt,

dass für einen Test-Betrieb keine Zeit ist.

Auch in den italienischen Städten Rom und Florenz

gibt es Beschränkungen für Busse.