Hai-Baby im Haus des Meeres

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Haus des Meeres gab es vor ein paar Tagen Nachwuchs

bei den Schwarzspitzen-Riffhaien.

Schwarzspitzen-Riffhai nennt man eine spezielle Hai-Art.

Die Hai-Mutter bekam schwimmend vor den Augen aller

Besucher das Hai-Baby.

Ein Tierpfleger hat die Geburt bemerkt

und das Baby vor den anderen Haien gerettet.

Bei Haien kommt es nämlich vor,

dass Baby-Haie gefressen werden.

Nur ein Teil der Schwarzspitzen-Riffhaie im Haus des Meeres

bringt ihre Babys lebend zur Welt.

Andere Schwarzspitzen-Riffhaie legen Eier,

in denen die Jungen über viele Monate lange heranwachsen.

Das Hai-Baby wurde nach seinem Entdecker Jacek benannt.

So heißt der Tierpfleger, der die Geburt beobachtet hat.

Das Hai-Baby ist 50 Zentimeter lang und 740 Gramm schwer.

„Jacek“ ist in ein Spezialbecken in die Aufzucht-Station gekommen.

Damit er gut heranwächst, wird er immer wieder gewogen.

Jetzt wird im Haus des Meeres eine neue Korallen-Fischabteilung

mit einem 30 000 Liter-Aquarium gebaut.

Dort wird Jacek im Winter leben.

Ein Aquarium ist ein Wasserbehälter für Fische

und andere Wassertiere.