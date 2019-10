Großküchen in Wien wollen weniger Lebensmittel wegwerfen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Großküchen in Wien werden pro Jahr ungefähr

13 000 Tonnen Lebensmittel weggeworfen.

Das entspricht 500 vollbeladenen Müllautos.

Deswegen gibt es die Aktion „Nix übrig für Verschwendung“.

Die Aktion soll dazu führen,

dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden.

58 Großküchen von Firmen und Krankenhäusern

in ganz Wien nehmen an dieser Aktion teil.

Seit dem Jahr 2017 wurden in den teilnehmenden Großküchen

deutlich weniger Lebensmittel weggeworfen.

Hans-Jürgen Nestler arbeitet als Koch in einer Großküche.

Damit möglichst wenig Lebensmittel weggeworfen werden,

gibt es in der Großküche kleinere Portionen.

Gäste können sich aber noch eine Portion holen,

wenn sie nicht satt sind.

Außerdem wird nur mehr ein Teil der Speisen vorbereitet.

Die restlichen Speisen werden nach Bedarf frisch gekocht.

Nestler meint, dass man auch übrig gebliebene

Lebensmittel verwerten kann.

Übrig gebliebenes Apfelkompott kann man zum Beispiel

zu Mus pürieren, einfrieren und später verwenden.