Große Lawinen-Gefahr in Teilen von Österreich

Weil es in den Bergen viel geschneit hat,

ist die Lawinengefahr besonders groß.

In den Bundesländern Tirol, Salzburg

und Niederösterreich hat es

in letzter Zeit viel geschneit.

Besonders in den Bergen gab es viel Schnee.

Lawinen bestehen aus Schnee.

Wenn der Schnee nicht fest am Berg liegen bleibt,

dann kann er in großen Massen abrutschen.

Lawinen können sogar Häuser zerstören

und Bäume umknicken.

Für Menschen sind Lawinen sehr gefährlich.

In Salzburg sind 25 Häuser von

der Außenwelt abgeschnitten.

Die Straße, die zu den Häusern führt,

ist von Schnee verschüttet.

Das heißt man kann diese Häusern

momentan nicht erreichen.

Die Bewohner der Häuser

können von dort auch nicht weg.

Die Straßen können auch nicht

frei geschaufelt werden, denn es besteht

die Gefahr von weiteren Lawinen.