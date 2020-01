Großbritannien verlässt am 31. Jänner 2020 die EU.

Hier ist ein Überblick, wie es dazu gekommen ist:

Am 23. Juni 2016 gab es in

Großbritannien eine Abstimmung.

Es ging darum, ob Großbritannien bei

der EU bleiben soll oder nicht.

Die EU ist eine Gruppe von Ländern

in Europa, die zusammenarbeiten.

Eine knappe Mehrheit der Menschen

in Großbritannien stimmte für einen Brexit.

Brexit nennt man den EU-Austritt von Großbritannien.

Im Juni 2017 begann die EU sehr lange Verhandlungen

mit Großbritannien.

Es ging darum, dass es nach dem Brexit

klare Regeln gibt.

Am 17. Oktober 2019 einigten sich EU-Politiker mit

Boris Johnson auf einen Brexit-Vertrag.

Johnson ist der Regierungs-Chef von Großbritannien.

Großbritannien verlässt am 31. Jänner 2020 die EU.

Bis zum Ende vom Jahr 2020

gibt es eine Übergangs-Zeit.

In dieser Übergangs-Zeit wollen EU-Politiker mit

Politikern aus Großbritannien miteinander verhandeln.

Sie müssen klären,

wie sie nach dem Brexit miteinander

zusammenarbeiten wollen.