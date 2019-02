„Great Barrier Reef“ durch verschmutztes Wasser bedroht

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit einigen Wochen gibt es in Australien heftige Unwetter.

Dadurch wurden viele Häuser beschädigt.

In der australischen Stadt Townsville regnete es so viel,

wie seit Jahrzehnten nicht.

Die Bewohner sind immer noch damit beschäftigt,

die Schäden vom Unwetter zu beseitigen.

Der starke Regen riss Erde, Müll und Gebäude-Teile mit sich.

Das verschmutzte Wasser bedroht jetzt das „Great Barrier Reef“.

Das Great Barrier Reef ist das größte Korallen-Riff der Welt.

Korallen sind Lebewesen unter Wasser,

die wie Pflanzen aussehen.

Das Korallen-Riff ist 2 000 Kilometer lang und liegt vor

der Küste von Australien.

Im Great Barrier Reef leben viele Tiere.

Durch das verschmutzte Wasser könnten viele Tiere

im Great Barrier Reef sterben.

Auf Luft-Aufnahmen sieht man, dass das verschmutzte Wasser inzwischen

weit in das Great Barrier Reef hineingeflossen ist.

Ein weiteres Problem vom Great Barrier Reef ist seit einigen Jahren

die sogenannte Korallen-Bleiche.

Das bedeutet, dass die Korallen durch die

steigenden Temperaturen im Meer ausbleichen.

Dies führt schließlich zum Sterben der Korallen.