Gesundheits-Notstand wegen Ebola

Die Welt-Gesundheits-Organisation hat,

wegen Ebola, auf der ganzen Welt

einen Gesundheits-Notstand ausgerufen.

Die Welt-Gesundheits-Organisation

wird mit WHO abgekürzt.

Die WHO kümmert sich darum,

dass es weltweit weniger Krankheiten gibt

und die Menschen länger gesund sind.

Ebola ist eine Virus-Krankheit.

Ebola kann über den Kontakt mit Körperflüssigkeiten

wie Blut, Speichel oder Schweiß übertragen werden.

Erkrankte Menschen leiden unter Schmerzen im Kopf

und in den Armen und Beinen.

Sie bekommen hohes Fieber, Haut-Ausschlag

und leiden an Übelkeit.

In schlimmen Fällen leiden die Erkrankten an

inneren Blutungen und Organ-Versagen.

Ebola ist eine tödliche Krankheit.

Die Welt-Gesundheits-Organisation hat den

Gesundheits-Notstand ausgerufen, nachdem

aus Goma ein Todesfall wegen Ebola gemeldet wurde.

Goma ist die zweitgrößte Stadt

in der Demokratischen Republik Kongo.

Die Demokratische Republik Kongo

ist ein Land in Zentral-Afrika.

Der Ausruf eines weltweiten Gesundheit-Notstand

ist etwas außergewöhnliches.

Die Welt-Gesundheits-Organisation hat den

weltweiten Gesundheits-Notstand bisher 4 Mal ausgerufen.

Die WHO ruft den weltweiten Gesundheits-Notstand

nur dann aus, wenn die Gefahr besteht,

dass sich eine Krankheit auch auf

Nachbarländer ausbreitet und somit sofort

gehandelt werden muss.



Im Jahr 1976 wurde die Virus-Krankheit Ebola

zum ersten Mal im Kongo entdeckt.

Seit dem Ebola Ausbruch im Sommer 2018

sind fast 1 700 Menschen daran gestorben.

Die Virus-Krankheit Ebola verbreitet sich schnell.

In der Demokratischen Republik Kongo

kommt es immer wieder zu Angriffen auf Ärzte.

Das macht es noch schwerer,

etwas gegen Ebola zu tun.