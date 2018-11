Gesundheits-Gefahr wegen Luftverschmutzung in Europa

Link zum Original-KURIER-Artikel

Immer wieder sterben Leute an den Folgen

der Luftverschmutzung in Europa.

Luftverschmutzung ist ein Grund für vorzeitige Todesfälle

in 41 europäischen Ländern.

442 000 Menschen sind im Jahr 2015

an den Folgen von zu hoher Luftverschmutzung gestorben.

Schmutz aus der Luft verschlimmert Atembeschwerden,

Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder kann Krebs auslösen.

Diese Erkrankungen können dazu führen, dass man früher stirbt.

Verursacher der Luft-Verschmutzung sind der Straßenverkehr,

Firmen und auch Privathaushalte.

Luftverschmutzung im Straßenverkehr ist aber

besonders schädlich für die Menschen.

Die Autos verschmutzen die Luft in Bodennähe

und kommen somit nah beim Menschen vor.

Aber nicht nur Menschen

sind von der Luftverschmutzung betroffen.

Die Luftverschmutzung kann auch

die Umwelt wie zum Beispiel Böden, Pflanzen, Seen

und Flüsse schädigen.

Durch strengere Vorschriften

hat sich die Luft in Europa schon gebessert.

Damit es in Zukunft noch weniger Todesfälle

durch Luftverschmutzung gibt,

muss sich aber noch einiges ändern.