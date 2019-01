Geräusche von Bienen machen den Nektar von Blumen süßer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Geräusche von Bienen und Schmetterlingen bringen

bestimmte Blumen dazu, süßeren Nektar herzustellen.

Forscher haben das an mehr als 650 Blumen getestet.

Die Forscher nahmen Geräusche von Bienen und

Faltern auf, um sie an den Pflanzen zu testen.

Sie untersuchten davor und danach den Nektar

von den Blüten.

Der Zucker-Gehalt im Nektar der Pflanzen hat sich

innerhalb von 3 Minuten erhöht.

Die Pflanzen können zu ihrem eigenen Wohl auf das

Geräusch von Insekten reagieren.

Die Flügelschläge der Insekten erzeugen Geräusche

in der Luft und lösen so eine Vibration bei den

Blütenblättern der Blumen aus.

Die Blüten dienen so als Hör-Sinnesorgan der Pflanze.

Die Pflanzen können auch auf Geräusche von

Menschen, Pflanzenfressern und anderen Tieren reagieren.

Der Großteil der Blumen benötigt die Bestäubung

von Bienen und Schmetterlingen für ihre eigene Fortpflanzung.

Deshalb wollen die Pflanzen besonders süßen Nektar

herstellen, wenn Bienen oder Schmetterlinge in der

Nähe sind.