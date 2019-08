Gedenk-Feier zum 75. Jahrestag vom „Warschauer Aufstand“

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 1. August im Jahr 1944 begann in der

polnischen Hauptstadt Warschau der Aufstand

der „Polnischen Heimatarmee“ gegen die deutsche

Armee der National-Sozialisten.

National-Sozialisten glaubten, dass Menschen

von Geburt an unterschiedlich viel Wert sind.

Darum glaubten sie, dass sie das Recht hatten,

andere zu unterdrücken oder umzubringen.

Der „Warschauer Aufstand“ dauerte 63 Tage,

bis die National-Sozialisten den Aufstand beendeten.

Ungefähr 200 000 Soldaten aus Polen und

Bewohner aus Warschau wurden getötet.

Die National-Sozialisten zerstörten

fast komplett die Stadt Warschau dabei.

Weil der Warschauer Aufstand vor 75 Jahren war,

gab es am 1. August 2019 eine Gedenk-Feier in Warschau.

Bei der Gedenk-Feier waren unter anderem

einige Überlebende vom Warschauer Aufstand und

der deutsche Außenminister Heiko Maas anwesend.

Dieser Gedenk-Tag ist wichtig, um an die Opfer

vom Warschauer Aufstand zu erinnern.

Außerdem erinnert diese Gedenk-Feier daran,

dass der National-Sozialismus sehr schlimm war

und nicht wieder kommen darf.