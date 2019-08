Gedenk-Feier zum 74. Jahrestag vom Atombomben-Abwurf auf Hiroshima

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 6. August 1945 warf ein Atombomben-Flugzeug

aus den USA, eine Atombombe über Hiroshima ab.

Hiroshima ist eine Stadt in Japan.

Bei der Explosion einer Atombombe entsteht eine

große Hitze und eine starke Druckwelle.

Durch die gefährlichen Strahlen

in der Atombombe können viele Menschen

und Tiere auf einmal getötet werden.

Es war die 1. Atombombe,

die im 2. Weltkrieg verwendet wurde.

10 000 Bewohner starben sofort durch die Atombombe.

Bis zum Ende vom Jahr 1945 starben nach

Schätzungen insgesamt 140 000 Menschen

an den Folgen von der Atombombe.

Weil der Abwurf der Atombombe vor 74 Jahren war,

gab es in der japanischen Stadt Hiroshima am

6. August 2019 eine Gedenkfeier.

Um 08:15 Uhr gab es eine Schweigeminute.

Das war der Zeitpunkt, als das Atombomben-Flugzeug

aus den USA die Atombombe auf Hiroshima abwarf.

Bei einer Schweigeminute schweigt man kurz gemeinsam

und denkt an die Opfer von einem Unglück.

Bei der Gedenk-Feier waren unter anderem

der Bürgermeister von Hiroshima, Kazumi Matsui

und der Regierungs-Chef von Japan,

Shinzo Abe anwesend.