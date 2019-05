Gedenk-Feier im Konzentrations-Lager Mauthausen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 5. Mai gab es im Konzentrations-Lager

Mauthausen eine Gedenk-Feier.

Mauthausen ist ein Ort in Oberösterreich.

Dabei dachten mehr als 9 000 Menschen

aus aller Welt an die Befreiung vom

Konzentrations-Lager Mauthausen vor 74 Jahren.



Am 5. Mai 1945 befreiten Soldaten aus den USA

die Gefangenen vom Konzentrations-Lager Mauthausen.

In Konzentrations-Lagern wurden während dem 2. Weltkrieg

viele Menschen eingesperrt und getötet.

Sehr viele Juden wurden in den Konzentrations-Lagern

mit Gift-Gas ermordet.

Die Gedenk-Feier fand heuer unter dem Titel

„Niemals Nummer. Immer Mensch“ statt.

Bei der Gedenk-Feier waren einige Überlebende

vom Konzentrations-Lager Mauthausen dabei.

Außerdem kamen Politiker und Vertreter

von verschiedenen Religionen zu der Gedenk-Feier.

Politiker von der FPÖ durfen zu

der Gedenk-Feier nicht kommen.