G7-Treffen: Länder einigten sich auf Hilfe für Amazonas-Regenwald

Das G7-Treffen fand vom 24. bis zum

26. August in Biarritz in Frankreich statt.

G7 ist die Abkürzung für die „Gruppe der Sieben“.

Beim G7-Treffen besprechen Vertreter von

7 Ländern Fragen über die Welt-Wirtschaft.

Zu den 7 Ländern gehören Frankreich,

Italien, Großbritannien, Deutschland,

Kanada, die USA und Japan.

Beim diesjährigen Treffen ging es auch um

die Waldbrände im Amazonas-Regenwald.



Der Amazonas-Regenwald befindet sich in Süd-Amerika.

Der Amazonas-Regenwald ist sehr wichtig

für die Umwelt und das Klima auf der ganzen Welt.

In den Gesprächen ging es darum,

mit welchen Maschinen und mit

wieviel Geld man helfen kann.

Seit Jänner gibt es immer wieder

Wald-Brände im Amazonas-Regenwald.

Vor allem in Brasilien, weil der Amazonas-Regenwald

zum großen Teil in Brasilien liegt.

Im Vergleich zum Jahr 2018 gibt es in diesem Jahr

viel mehr Waldbrände in Brasilien.

Experten sagen, dass die Feuer absichtlich gelegt werden,

um den Regenwald mit Feuer abzubrennen.

So entsteht viel Platz für große Felder für die Land-Wirtschaft.