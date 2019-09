Fußball: Österreich spielte unentschieden gegen Polen

Die Fußball-Europameisterschaft findet im Jahr 2020 statt.

Die Europameisterschaft wird mit EM abgekürzt.

Zurzeit sind die Qualifikations-Spiele für die Fußball-EM.

Bei den Qualifikations-Spielen entscheidet sich,

welche Länder an der EM teilnehmen dürfen.

Österreich spielte am 9. September gegen Polen

in der polnischen Hauptstadt Warschau.

Das Spiel endete mit einem Unentschieden mit 0:0.

Österreich muss noch 4 Qualifikations-Spiele spielen.

Österreich ist zurzeit auf Platz 3 in seiner Gruppe.

Nur die ersten beiden Länder einer Gruppe können

an der Fußball-EM teilnehmen.

Als nächstes spielt Österreich am 10. Oktober gegen Israel.