Für Urlauber wird das Tanken teurer

In vielen EU- Ländern ist das Tanken

teurer als in Österreich.

Menschen, die mit dem Auto

in den Urlaub fahren, müssen

dann mehr für das Tanken bezahlen.

Am liebsten fahren die Österreicher

nach Italien, Kroatien, Deutschland,

Spanien und Griechenland in den Urlaub.

Dort kostet das Tanken aber mehr.

In den Niederlanden, Dänemark, Schweiz,

Italien und Griechenland zahlt man

am meisten für das Tanken.

In Italien zahlt man für einmal

Tanken fast 17 Euro.

Für Diesel zahlt man

um 14, 50 Euro mehr.

EInmal Tanken sind

ungefähr 50 Liter.

Diesel ist nur noch in

Luxemburg, Bulgarien und Litauen

günstiger als in Österreich.

Super-Benzin ist in 7 EU- Ländern

günstiger als in Österreich.

Diese Länder sind Luxemburg, Bulgarien

Litauen, Rumänien, Ungarn, Zypern

und Polen.