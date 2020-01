Für die Bildung von armen Kindern wird oft zu wenig Geld ausgegeben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die UNICEF veröffentlichte eine Untersuchung

über die Bildungsmöglichkeiten von Kindern weltweit.

Die UNICEF ist eine Kinder-Hilfs-Organisation.

Für die Untersuchung wurden Daten von

42 Ländern miteinander verglichen.

Dabei wurde deutlich,

dass in vielen Ländern das Geld für die Bildung

von Kindern ungleichmäßig verteilt wird.



Für die Bildung von Kindern aus reichen Familien

wird in den meisten Ländern viel

mehr Geld ausgegeben, als für die Bildung

von Kindern aus armen Familien.

In der Zentralafrikanischen Republik und

in Guinea sind die Unterschiede besonders groß.

Beides sind Länder in Afrika.

Nur in den Ländern Dänemark, Irland, Barbados,

Norwegen und Schweden wird das Geld für

die Bildung von Kindern gleichmäßig verteilt.

Auch in Österreich wird etwas mehr Geld

für die Bildung von Kindern aus

reicheren Familien ausgegeben

als für die Bildung von Kindern aus ärmeren Familien.

Die UNICEF fordert von den betroffenen Ländern,

dass ein Teil vom Geld das für Bildung verwendet wird,

gleich für die ärmsten Kinder reserviert wird.