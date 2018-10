Friedens-Nobelpreis 2018 für Kämpfer gegen sexuelle Gewalt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 5. Oktober 2018 gab das Nobel-Preis-Komitee bekannt,

an wen der Friedens-Nobelpreis in diesem Jahr vergeben werden soll.

Das Nobel-Preis-Komitee ist eine Gruppe von Experten,

die entscheiden, wer den Friedens-Nobelpreis bekommen soll.

Denis Mukwege und Nadia Murad sollen den

Friedens-Nobelpreis bekommen.

Mukwege erhält den Preis, weil er als Arzt im Kongo

Frauen behandelt, die vergewaltigt wurden.

Vergewaltigung bedeutet,

dass man eine andere Person zum Sex zwingt.

Nadia Murad erhält den Preis für ihren Kampf gegen

sexuelle Gewalt gegenüber Frauen, im Irak.

Unter sexueller Gewalt versteht man, sexuelle Handlungen,

die einer anderen Person gegen ihren Willen aufgezwungen werden.

Der Friedens-Nobelpreis ist ein sehr wichtiger Preis für den Frieden.

Er wurde von dem schwedischen Erfinder und

Unternehmer Alfred Nobel begründet.

Der Preis wird jedes Jahr am 10. Dezember,

dem Todes-Tag von Alfred Nobel, vergeben.